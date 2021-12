Gut-Behrami gewinnt Super-G in St. Moritz, eine ÖSV-Dame überrascht

Alles hat ein Ende, und nicht anders erging es der Siegesserie von Sofia Goggia am Samstag: 18 Hundertstelsekunden trennten die Italienerin im ersten Super-G von St. Moritz vom Sieg. Drei Rennen en suite hatte die Italienerin zuvor gewonnen, am Samstag aber war die Schweizerin Lara Gut-Behrami bei schwierigen Bedingungen im Oberengadin besser, die 30-Jährige feierte ihren dritten Sieg in St. Moritz und ihren insgesamt 33. Erfolg im Weltcup.

Wie kompliziert es war, zeigten die gewaltigen Zeitabstände – die drittplatzierte Mikaela Shiffrin hatte bereits 1,18 Sekunden Rückstand. Schuld waren der bedeckte Himmel und das ohnehin schwierige Gelände mit vielen Übergängen. „Ich hab’ mir richtig die Schneid abkaufen lassen“, sagte Tamara Tippler, „ich hab’s mir nicht zu hundert Prozent zugetraut. Das war peinlich.“ Unterm Strich blieb Platz 18 mit 2,68 Sekunden Rückstand für die nominell beste Österreicherin im Super-G.