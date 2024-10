Prominente Absage beim Auftakt des alpinen Ski Weltcups in Sölden

Ski-Weltcup-Gesamtsiegerin Lara Gut-Behrami wird beim Riesentorlauf in Sölden (Start 10.00/live ORF1) nicht starten.

Gut-Behrami hatte in der Vorbereitung auf das Rennen mit einer heftigen Grippe zu kämpfen gehabt, anschließend habe sie Probleme mit dem Knie gehabt.

Gut-Behrami hatte erst kürzlich gesagt, sie wolle im Laufe der Saison ihre "Batterien aufladen". Heute in Sölden kann sie es noch nicht. Dabei hatte sie die Besichtigung des Riesentorlaufs in der Früh noch mitgemacht. "Ich dachte das Rennen würde mir helfen, zu vergessen, was im vergangenen Monat war. Aber ich bin nicht bereit und ich kann keine Verletzung riskieren", sagte sie unter Tränen vor dem Rennen.

Absagen auch bei den Männern

Die Schweizerin ist die letzte, aber nicht die einzige prominente Absage beim Weltcupauftakt. Während sich die Öffentlichkeit auf Comebacks von Marcel Hirscher, Lucas Pinheiro Braathen und möglicherweise Lindsey Vonn konzentriert, haben andere bekannte Skistars noch mit ihren schweren Verletzungen zu kämpfen.

Aleksander Aamodt Kilde wird ebenso nicht dabei sein wie Alexis Pinturault, Marco Schwarz und Petra Vlhova. Die Slowakin hofft ab Dezember in den Weltcup einzusteigen.