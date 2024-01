22 Kilometer zu Neujahr: Langläufer Vermeulen in starker Form

Langläufer Mika Vermeulen hat sich am Neujahrstag schon wieder gut erholt von seiner starken Verkühlung um Weihnachten gezeigt. Dem Steirer gelang in Toblach in der Skating-Verfolgung der Tour de Ski über 22 km die neuntschnellste Zeit. Im Tour-Klassement machte er dadurch vor dem Ruhetag mit dem Wechsel nach Davos einen großen Sprung nach vorne auf Platz 15. Neuer Gesamtführender ist der Norweger Harald Östberg Amundsen.

"Es war ein super Rennen"

Der angeschlagen in die Tour gestartete Vermeulen hielt gleich zum Jahresbeginn mit den Besten mit. "Es ist grundsätzlich sehr gut gelaufen und es war auch ein super Rennen, aber es war extrem schwierig für mich. Ich war gefühlt bei jedem Schritt am Limit und es war vom Start bis zum Schluss ein durchgehender Kampf", sagte der Steirer und sprach wegen der suboptimalen Vorbereitung von einer der härteren Herausforderungen seines Lebens. "Mein Ziel war es, Toblach so gut es geht zu überstehen, und dann zu hoffen, dass es für mich ein wenig einfacher wird. Jetzt liege ich auf Rang 15, das passt auf jeden Fall und jetzt schauen wir einfach, was noch möglich ist."

Tagessieger Amundsen hängte im frisch verschneiten Pustertal seinen knapp vor ihm gestarteten Landsmann Erik Valnes um 33 Sekunden ab. Etwas mehr als eine Minute hinter Östberg ging es ab Platz drei in den Top Ten sehr dicht zu. Vermeulen liegt nach drei von sieben Etappen nicht weit hinter den Top Ten, auf den Spitzenreiter sind es aber schon fast zwei Minuten.