Alex Harvey hat den letzten Bewerb der 51. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewonnen und damit Kanada das erste Einzel-Langlauf-Gold der Geschichte beschert. Der 28-jährige Kanadier absolvierte die 50 km Skating am Sonntag in Lahti in 1:46:28,9 Stunden und verwies den Russen Sergej Ustjugow um nur 0,6 Sekunden auf Platz zwei. Bronze ging an den Finnen Matti Heikkinen (+1,4).

Die Österreicher Max Hauke und Bernhard Tritscher landeten auf den Plätzen 35 (+ 4:44,2 Min.) und 45 (8:20,6).

Während die norwegischen Damen im Langlauf alles abgeräumt haben, sind ihre männlichen Kollegen abgesehen von der Staffel ohne Gold geblieben. Dies hat historische Dimensionen, denn erstmals seit 1970 hat Norwegen weder bei den Nordischen noch bei den Biathlon- und auch nicht bei den Alpin-Weltmeisterschaften einen Einzel-Weltmeister gestellt.