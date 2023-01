Langläufer Kläbo und Sundling bei Livigno-Sprints siegreich

Die Österreicher Benjamin Moser (36.), Lukas Mrkonjic (39.), Michael Föttinger (40.) und Philipp Leodolter (49.) scheiterten bereits in der Qualifikation. Bei den Frauen war der ÖSV gar nicht vertreten, dort führte Olympiasiegerin Sundling eine schwedisches Triple vor Maja Dahlqvist (+1,05) und Emma Ribom (+1,30) an.

Am Sonntag stehen in Livigno noch die Team-Sprints an. Das Weltcup-Wochenende war ursprünglich nach Mailand vergeben worden. Wegen der Energiekrise wollten die Italiener in der Stadt aber keinen weißen Teppich auslegen.