Landertinger: "Da geht noch mehr"

Beim Auftakt in Östersund präsentierten sich die Österreicher über 20 Kilometer im Kollektiv als Meisterschützen. Eine hohe Treff­sicherheit am Schießstand war die Basis für die starken Leistungen. Sowohl Landertinger als auch Pinter trafen bei 19 von 20 Versuchen und überzeugten zudem in der Loipe. "Da ist richtig die Post abgegangen", strahlt Landertinger, der erstmals seit 2011 wieder einer Siegesfeier beiwohnen durfte. Noch überraschender kam die Leistungsexplosion von Routinier Fritz Pinter, dem Neo-Coach Krug wieder Beine gemacht hat.

Und dabei war das offenbar längst noch nicht alles. Die Analyse von Lander­tinger muss sich für die Konkurrenz jedenfalls wie eine Kampfansage anhören: "Ich merke, dass läuferisch noch Potenzial vorhanden ist. Da geht noch mehr, ich spür’s."