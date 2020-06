Laibachs Goalie 10 Spiele gesperrt

Nach dem späten Play-off-Einzug der Vienna Capitals ist die Stimmung in Wien sehr entspannt. Tormann Reinhard Divis, der wegen seiner Verletzung in der letzten Woche auf Therapie war, kann es kaum erwarten: "Natürlich stellt der Trainer auf. Ich werde spätestens am Samstag aufs Eis gehen." Dann könne er am Sonntag in Linz spielen, bekräftigt Coach Tommy Samuelsson.



Sein Gegenüber Rob Daum wird immer wieder als der Hauptgrund für den Linzer Erfolgslauf genannt. Der Kanadier bereitet sein Team mit vielen verschiedenen Taktiken auf den jeweiligen Gegner genau vor.



Über die Capitals sagt er: "Das ist ein sehr talentiertes Team, und man sieht auch, wie gut der Coach ist." Dass seine Spieler wegen der zuletzt bedeutungslosen Partien nicht im Rhythmus sind, glaubt Daum nicht: "Wer das glaubt, der wird am Sonntag unsere Antwort sehen."