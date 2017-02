KURIER-WM-Prognose: Gleich neun Mal am Podest

Alle zwei Jahre wieder steigen die KURIER-Sportredakteure in den Keller, um den liebevoll "Blechtrottel" genannten Computer abzustauben. Was hat er nicht schon alles mitgemacht, und was hat er nicht schon an bösen Leserzuschriften einstecken müssen für seine Prognosen. Eing’raucht sei er wohl, ein Fall für die Schrottpresse, hi’ in der Birn’.

Die Fakten hingegen sind eindeutig: 2013 in Schladming hatte unser damals holzkohlebetriebener Helfer 13 Medaillen errechnet. Und mit dem Kniff, die sechs Medaillen aus dem Teambewerb zu den sieben aus den Einzelrennen zu addieren, haben wir uns zum richtigen Ergebnis – zugegeben – geschummelt.

2015 in Vail/ Beaver Creek lautete die Prognose zehn, das ÖSV-Team durfte sich über neun Medaillen (echte!) freuen. Und nun, in St. Moritz?

"Sechs bis acht Medaillen" erwartet Peter Schröcksnadel, der ÖSV-Chef bleibt sich treu. Unser Maschinenfreund ist mit neun noch optimistischer, das mag auch daran liegen, dass er nunmehr mit Solarzellen betrieben wird. Denn Sonne, so sagen die St. Moritzer, Sonne gibt es im Oberengadin beinahe permanent: 320 Tage im Jahr soll das Zentralgestirn am Himmel stehen.

Und wem scheint die Sonne bei der 44. Ski-WM?

Damen-Super-G (Dienstag)

Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Lara Gut, doch die Gesamtweltcupsiegerin, die die Saison im Super-G mit drei Siegen in den ersten drei Bewerben dominiert hatte, plagt sich seit ihrem Einfädler in Cortina mit Schmerzen. Dennoch findet sie einen Weg zum ersten Super-G-Gold einer Schweizerin seit Maria Walliser 1987. Anna Veith belohnt sich für die Schinderei der letzten Monate.

KURIER-Tipp: Gold: Lara Gut (SUI) Silber: Ilka Stuhec (SLO) Bronze: Anna Veith (AUT)

Herren-Super-G (Mittwoch)

Inspiriert von Lara Gut und betreut von seiner Tiroler Freundin und Physiotherapeutin Katrin Triendl überwindet sich Beat Feuz – und krönt seine von vielen Verletzungen beeinträchtigte Karriere. Titelverteidiger und Hobby-Pilot Hannes Reichelt fliegt tief und landet einen Silber-Coup.

KURIER-Tipp: Gold: Beat Feuz (SUI) Silber: Hannes Reichelt (AUT) Bronze: Kjetil Jansrud (NOR)

Damen-Kombination(Freitag)

Die rasende Wundertüte aus Maribor beweist, dass sie bei ihrem Heim-Slalom nicht umsonst Zehnte geworden ist. Mit Ilka Stuhec jubelt auch ihre Schweizer Skifirma – und Landsfrau Tina Maze, die zuletzt viel Material für Stöckli getestet hat. Michaela Kirchgasser ist überglücklich mit Bronze.

KURIER-Tipp: Gold: Ilka Stuhec (SLO) Silber: Lara Gut (SUI) Bronze: Michaela Kirchgasser (AUT)

Herren-Abfahrt (Samstag)

Noch einmal Beat Feuz – und das an seinem 30. Geburtstag! Der Emmentaler wird daheim in Schangnau empfangen – und in Käse aufgewogen.

KURIER-Tipp: Gold: Beat Feuz (SUI) Silber: Hannes Reichelt (AUT) Bronze: Kjetil Jansrud (NOR)

Damen-Abfahrt (12. Februar)

Zum zweiten Mal nach 2009 zeigt Lindsey Vonn, dass sie die beste Abfahrerin ist. Ein Ausritt im oberen Streckenteil lässt die Fans aufschreien, doch genau dieser Schwung bringt ihr Gold.

KURIER-Tipp: Gold: Lindsey Vonn (USA) Silber: Lara Gut (SUI) Bronze: Ilka Stuhec (SLO)

Herren-Kombination (13. Februar)

Foto: APA/EPA/GEORGE FREY Marcel Hirscher ist nun wirklich nicht abergläubisch, wärmt sich aber dennoch mit 13 Steigerungsläufen, 169 Liegestütz und 302.875.106.592.253 Sit-ups auf. Zu Recht – am Ende ist er zwar erschöpft, aber dafür auch Weltmeister.

KURIER-Tipp: Gold: Marcel Hirscher (AUT) Silber: Alexis Pinturault (FRA) Bronze: Romed Baumann (AUT)

Team-Event (14. Februar)

Österreich, wer sonst? Marcel Hirscher schleppt sich und die Kollegen zum Erfolg.

KURIER-Tipp: Gold: Österreich Silber: Italien Bronze:Deutschland

Damen-Riesenslalom (16. Februar)

Mikaela Shiffrin ("manchmal glaube ich, ich bin ein Bär") verschläft den Start. Tessa Worley ist hingegen hellwach.

KURIER-Tipp: Gold: Tessa Worley (FRA) Silber: Sofia Goggia (ITA) Bronze: Lara Gut (SUI)

Herren-Riesenslalom (17. Februar)

Der geschlauchte Marcel Hirscher muss eingestehen, dass er es mit dem Nicht-Aberglauben etwas übertrieben hat. Dieses Mal belässt er es bei einer Hasenpfote und holt Silber.

KURIER-Tipp: Gold: Alexis Pinturault (FRA) Silber: Marcel Hirscher (AUT) Bronze: Stefan Luitz (GER)

Damen-Slalom (18. Februar)

KURIER-Tipp: Die lauten Startübungen von Veronika Velez Zuzulova, die die motivierte Slowakin seit mehr als 36 Stunden ausführt, haben den Bären geweckt: Mikaela Shiffrin siegt mit mehr als vier Sekunden Vorsprung.

Gold: Mikaela Shiffrin (USA) Silber: Veronika Velez Zuzulova (SVK) Bronze:Wendy Holdener (SUI)

Herren-Slalom (19. Februar)

Marcel Hirscher ist endlich wieder bei Kräften, und mit seinem neuesten Ski (Dreifachkante!) lässt er Henrik Kristoffersen keine Chance. Der Norweger kündigt empört seinen sofortigen Rücktritt vom Skisport an. Manuel Feller scheidet auf dem Weg zu Gold mit bester Zwischenzeit aus.

KURIER-Tipp: Gold: Marcel Hirscher (AUT) Silber: Henrik Kristoffersen (NOR) Bronze: Julien Lizeroux (FRA)

Übrigens: Sollten die Vorhersagen nicht passen, haben wir dafür eine Erklärung: Den "Sonnentag" definieren die St. Moritzer nämlich als einen, an dem man mindestens vier Stunden lang die Sonne erkennen kann – oder seinen Schatten sieht.

Als nun unser neuerdings solargetriebener Blechtrottel am Samstag seine Prognosen ratterte ...

... schneite es in St. Moritz.