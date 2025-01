Zu große Angst: Rodel-Weltmeister aus Österreich verzichtet auf Start

Jonas Müller ist ein echter Hüne von einem Mann und ein richtiger Kraftlackl. Kaum ein Kunstbahnrodler hat so einen gestählten Körper wie der Vorarlberger, der aussieht, als würde er im Fitnessstudio wohnen.

Zugleich ist Jonas Müller aber auch ein Mensch, der sehr reflektiert ist und sich über seinen Sport viele Gedanken macht. Und so kam der Weltmeister von 2023 und amtierende Europameister zum Schluss, den Weltcup am Wochenende in Altenberg sausen zu lassen.

Aus einem einfachen Grund: Er hat schlicht Angst auf dieser Bahn.