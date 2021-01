Kriechmayr nach Trainingsbestzeit in Kitz: "Ich habe mich richtig geärgert"

Nach einer makellosen Fahrt, die "oben nahezu perfekt war", lag der Oberösterreicher im Ziel 44 Hundertstelsekunden vor dem Italiener Matteo Marsaglia, der auf der Streif immer stark fährt. Auf dem dritten Platz lag mit Max Franz bereits der nächste österreichische Abfahrer.

Als Topfavorit sieht sich Kriechmayr trotzdem nicht. "Ich habe gelernt, dass man Trainingsbestzeiten nicht überbewerten darf." Vielmehr erwartet der Oberösterreicher, der in Kitzbühel noch nie gewinnen konnte, ein enges Rennen mit einem großen Kreis an Sieganwärtern. Das liegt auch an der Pistenpräparierung. "Es klingt blöd, wenn ich sage, die Streif ist ein bisschen einfacher zu fahren als in den letzten Jahren."

Vorjahrssieger Matthias Mayer deckte auch im zweiten Training noch nicht alle Karten auf, der Kärntner hatte 2,77 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Kriechmayr.