Kriechmayr kritisiert FIS: "Athleten haben nichts zu sagen"

Idee einer Klassiker-Serie

Kriechmayr nahm auch seinesgleichen an der Nase. "Wir haben oft über die Möglichkeit geredet, so wie es das in der Formel 1 gibt oder in anderen Sportarten, einer Fahrerkommission oder Gewerkschaft, oder wie immer man das dann nennt. Dann hätten wir Athleten auch wesentlich mehr Macht." Zustande kam die Skifahrer-Gewerkschaft aber nie.

In einer solchen könnte Kriechmayr seine Pläne deponieren. "Ich bin ein Fan von der Idee, die vier Grunddisziplinen zu lassen und da eine gleiche Rennverteilung zu machen. Dann wären für jeden gleich viele Rennen und man hätte auch nicht so viele im Kalender", meinte Kriechmayr. "Und das jetzige Format könnte man ein wenig aufpimpen - es gibt schon Möglichkeiten, um den ganzen Sport interessanter zu machen."

Reizvoll wäre für ihn etwa eine Klassiker-Serie: "Man könnte ja, genauso wie es die Vierschanzentournee ist, drei Klassiker - Wengen, Kitzbühel, Garmisch - zusammenfassen und bisschen Preisgeld reinschmeißen. In Garmisch gewinnt dann derjenige, der gesamt die schnellste Zeit gefahren ist. Wenn einer alle drei Rennen gewinnt, gibt es noch einmal einen Jackpot." Er sei ein Riesenfan des alpinen Skisports, betonte Kriechmayr trotz aller Kritik. "Ich betreibe ihn leidenschaftlich gern. Aber vielleicht schaffen wir es, dass wir etwas verändern."