Der ÖSV startet mit Hirschers Team in die neue Saison

... der in Wahrheit keiner war und ist. Der Teamoldie geriet unter Dopingverdacht, von dem ihn mittlerweile die Staatsanwaltschaft in allen Punkten befreit hat. Schröcksnadel: „Ich bin froh, dass es in Österreich mittlerweile Gesetzte gibt, die vorschreiben, dass bei Doping nicht die Verbände, sondern die höchsten juristischen Stellen ermitteln müssen.“ Dadurch ließe sich der Verdacht von Befangenheit ausschließen. „Nur sollten die Medien jetzt über Hannes Reichelts Unschuld genau so groß berichten wie sie das zuvor getan haben, als der Hannes völlig zu Unrecht angepatzt worden ist.“ Reichelt, 39, startet Ende November bei den Speedrennen in Lake Louise seine Weltcup-Saison.