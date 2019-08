Kreuzbandriss: Stephanie Brunner bleibt das Verletzungspech treu

Als Stephanie Brunner vor einer Woche in Richtung Südamerika abhob, war sie voller Tatendrang und Zuversicht. Der Kreuzbandriss, den sie sich im Jänner zugezogen hatte, war perfekt verheilt, die Zillertalerin war bereit für das Ski-Training und ein Comeback im Oktober beim Heimweltcup in Sölden.

Daraus wird nun nichts. Brunner erlitt im Trainingslager in Ushuaia ( Argentinien) erneut einen Kreuzbandriss und kehrte bereits nach Tirol zurück. Am Sonntag wird sie in der Klinik Hochrum von Christian Fink operiert, das ist jener Arzt, von dem sich auch Fußballstar Leroy Sane sein Kreuzband zusammenflicken ließ.