Kombinierer-Star Lamparter: Mit einem Sieg ins Gelbe Trikot

Ein Pünktchen hätte Johannes Lamparter bereits gereicht, um die alleinige Führung im Gesamtweltcup zu übernehmen. Doch damit wollte sich der 20-Jährige nicht begnügen. Die Auftritte des Tiroler Kombinierers bei den Bewerben in Klingenthal (Deutschland) waren vielmehr eine Machtdemonstration.

Nach seinem Sieg am Samstag legte Lamparter am Sonntag nach und kam 24 Stunden später abermals als Erster ins Ziel. Der Jungstar war schon nach dem Springen zeitgleich mit seinem Mannschaftskollegen Franz-Josef Rehrl und wenige Sekunden vor dem Esten Kristjan Ilves in Führung gelegen.