Kombinierer beim Heimweltcup in der Ramsau ohne Zuschauer

Bei Alois Stadlober ist die Vorfreude trotzdem groß: „Die Vorbereitungen laufen nach Plan. Die Schanze und die 2,5 km lange Weltcupstrecke sind bereits fertig und in Betrieb", so der Organisator. Es gebe außerdem noch genügend Schneereserven. "Es freut es uns, dass wir auch wieder zwei Damenbewerbe durchführen können, das ist sehr wichtig für den nordischen Skisport", so Stadlober.

Bedeutung für die Region

Auch wenn die Zuschauer heuer wieder ausbleiben, hat der Weltcup-Stopp für den Tourismus in der Region eine große Bedeutung. Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl glaubt, dass durch die Weltcup-Bewerbe "die Steiermark als Wintersportland in ein internationales Schaufenster" gestellt wird. Allein schon die Weltcup-Teams "sorgen zum Saisonstart für wertvolle Nächtigungen und damit Wertschöpfung in der Region". Hinzu kommen die Fernsehübertragungen, die die winterlichen Bedingungen in "Millionen Haushalte" transportieren und so "Lust auf Urlaub" machen.



Sportlich gehen die ÖSV-Teams mit viel Selbstvertrauen in die Rennen in der Steiermark. Vor allem Skispringerin Sara Marita Kramer und die Kombinierer Johannes Lamparter oder Lisa Hirner waren bereits erfolgreich in der jungen Saison.