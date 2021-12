Erste volle Weltcupsaison der Nordischen Kombination für ÖSV-Frauen

Am Wochenende steigen auch die Nordischen Kombiniererinnen in ihre erste volle Weltcupsaison ein. Die - für Frauen - junge Sportart hat im Vorjahr ihre ersten Weltcup-Bewerbe erlebt. Doch wegen der Corona-Pandemie haben in der Saison 2020/2021 nur die Weltcup-Premiere in Ramsau und der erste WM-Bewerb stattfinden können.

Als die FIS vor fünf Jahren einen Masterplan für die Kombination präsentiert hatte, zweifelten viele noch an den ambitionierten Zielen. Inzwischen haben die Kombiniererinnen eine eigene Weltcupserie. In der heurigen Olympia-Saison stehen gleich zehn Konkurrenzen auf dem Plan.

Viele Premieren

Erster Schauplatz ist der nordische Traditionsort Lillehammer, aus ÖSV-Sicht nur mit Lisa Hirner, da der Rest des Teams verletzt oder angeschlagen ist.

Zudem gibt es zwei weitere Premieren im Kalender: neben acht Einzelkonkurrenzen sind in Val di Fiemme Anfang Jänner ein Massenstart- sowie ein Mixed-Teambewerb völlig neu.