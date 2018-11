Kombination: Seidl führt nach Springen in Ruka

Mario Seidl war am Samstag beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombination in Ruka ( Finnland) der dominierende Springer. Mit einem Flug auf 145,5 m distanzierte der Salzburger den zweitplatzierten Jarl Magnus Riiber um 11,5 Meter und nimmt den 10-km-Langlauf (15.00 Uhr) mit 57 Sekunden Vorsprung auf den Norweger in Angriff.

Stark sprangen auch Seidls Teamkollegen Wilhelm Denifl (129 m) als Fünfter (+1:38 Min.) und Franz-Josef Rehrl (125) als Siebenter (1:46). Gleich hinter dem Steirer folgte der deutsche Olympiasieger Johannes Rydzek (125,5 m) als Achter (1:56). Ex-Weltmeister Bernhard Gruber hat als 19. (121,5) drei Minuten Rückstand.