Kombination: Riiber kürt sich vorzeitig zum Gesamtsieger

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat sich mit seinem zehnten Saisonsieg vorzeitig den Gesamtweltcupsieg in der Nordischen Kombination gesichert. Der 21-Jährige gewann am Sonntag in Klingenthal vor dem Finnen Ilkka Herola. Franz-Josef Rehrl wurde hinter den Deutschen Fabian Rießle und Vinzenz Geiger sowie dem Finnen Eero Hirvonen Sechster.

Seine ÖSV-Teamkollegen Wilhelm Denifl, Martin Fritz und Lukas Klapfer landeten auf den Rängen acht bis zehn.