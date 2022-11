Kombination: Lamparter nach Langlauf-Massenstart Vierter

Der mäßig in die Weltcup-Saison gestartete Johannes Lamparter liegt beim Massenstartbewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka nach dem 10-km-Langlauf an der vierten Stelle. Etwas mehr als drei Sekunden schneller als der Weltmeister waren Samstag-Sieger Jarl Magnus Riiber und dessen norwegischer Landsmann Jens Luraas Oftebro. An die dritte Position setzte sich knapp vor dem Tiroler der Deutsche Johannes Rydzek.

Lukas Greiderer geht um 15.15 Uhr als zweitbester √Ėsterreicher von der zw√∂lften Stelle des Zwischenklassements aus in das Springen.