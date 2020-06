Kombi: Stecher zurück in der Weltspitze

Man hat eigentlich fast schon damit rechnen müssen, dass Mario Stecher einen Abflug macht. So verunsichert und schwach wie er sich in den letzten Wochen auf den Weltcupschanzen präsentiert hatte. Klar, dass sich da die Frage nach dem Karriereende aufdrängte. Doch der rüstige Routinier, der seit zwei Jahrzehnten die Kombinierer-Szene bereichert, wischte dieses Thema stets beiseite. "So lange es mir Spaß macht, stellt sich diese Frage gar nicht", betonte Stecher stets: "Ich weiß, was ich drauf habe."



Gesagt, getan, gesprungen. Beim Weltcup in Liberec stellte Mario Stecher eindrucksvoll unter Beweis, dass er immer noch zur Elite der Kombinierer zählt. Endlich einmal fabrizierte der 34-jährige Steirer auf der Schanze keinen Totalabsturz - und prompt landete er auf dem Siegespodest. Stecher verbesserte sich in der Loipe vom neunten auf den dritten Platz (hinter dem Japaner Watase und dem Franzosen Lamy Chappuis) und atmete erleichtert auf.



"Die letzten Wochen waren hart, weil beim Springen nichts geklappt hat", gesteht Stecher, den die starke Leistung animiert, noch zwei Saisonen anzuhängen. "Ich will bis zu den Spielen 2014 weiter machen."



Neben Stecher hatte auch Christoph Bieler Grund zum Jubeln. Der Tiroler gewann den Sprungbewerb und kam schließlich als Sechster ins Ziel. "Endlich einmal ein gutes Resultat", so Bieler.