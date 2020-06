Kombi: Grubers Stockerl-Hattrick

Der junge Bernhard Gruber schoss in der Loipe gerne einmal übers Ziel hinaus und machte dabei nicht nur einmal Bekanntschaft mit dem Mann mit dem Hammer. So wird in der Kombinierer-Sprache jener gemeine Zeitgenosse genannt, der den Athleten schonungslos und schmerzhaft ihre körperlichen Grenzen aufzeigt.



Wenn die Lunge zu brennen beginnt und der Kopf rast, wenn die Muskulatur ihren Dienst einstellt und die Beine nicht mehr gehorchen. "Ich in schon das eine oder andere Mal in der Loipe blau gegangen, weil ich mir zu viel zugemutet habe", erinnert sich Gruber.



Inzwischen weiß der Salzburger, wie weit er im Extremfall gehen kann. Heute kennt er seinen Körper und weiß die Symptome zu deuten. "Ich teile mir die Kräfte sicher besser ein als früher", meint Gruber, der erst im Finish den französischen Weltcup-Leader Jason Lamy-Chappuis ziehen lassen musste.