Kobayashi soll auf Island den Weltrekord von Kraft gebrochen haben

Auf einer provisorischen Schanze wurde vom nationalen Sender RUV aus großer Distanz gezeigt, wie der Japaner von der auf einem Berg errichteten Anlage weit in den Auslauf fliegt. Geplant war offenbar ein Flug von 300 m. Kobayashi schaffte nach RUV-Angaben 256 m, was 2,5 m über Krafts Weltrekord liegt.

Anerkannt werden Weltrekorde nur in offiziellen Bewerben. Nach der Stilllegung der Fluganlage von Harrachov gibt es weltweit nur noch vier Skiflugschanzen, auf denen im Weltcup geflogen wird: der Kulm bei Bad Mitterndorf in der Steiermark, Krafts Weltrekordschanze in Vikersund in Norwegen, Planica in Slowenien und Oberstdorf im Allgäu.