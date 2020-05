Kitzbüheler Testpiloten

Drei Jahre später kann Höhenwarter über seine Berührungsängste schon wieder schmunzeln, heute verbindet der 34-Jährige mit Mausefalle und Steilhang Pistenspaß, heute ist Höhenwarter einer der routiniertesten Vorläufer in Kitz’ und der Streifzug im Renntempo fast schon Ski-Business as usual. "Aber an die Streif kann man sich sowieso nie gewöhnen. Man muss ihr immer Respekt entgegenbringen."