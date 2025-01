Daniel Hemetsberger: Der lachende Vierte vom Hahnenkammrennen

„Mir ist es ja selbst schon am Sack gegangen, dass ich das ständig gesagt habe. Jetzt ist es endlich soweit“, betonte der Oberösterreicher nach seinem vierten Platz auf der Streif – dem besten Resultat eines österreichischen Abfahrers in diesem WM-Winter.

Vierte Plätze können im Normalfall keine Jubelstürme auslösen oder die Skination zufrieden stellen, aber in dieser vermurksten Saison war das Resultat von Kitzbühel tatsächlich mehr, als man sich von der dezimierten ÖSV-Abfahrtstruppe erwarten durfte. Nach dem Ausfall von Leader Vincent Kriechmayr (Innenbanddehnung), dem letzten österreichischen Streif-Sieger (2022), hatten Chronisten im Vorfeld bereits die schlechtesten Auftritte in der 85-jährigen Geschichte der Hahnenkammrennen herausgesucht.

In dieser Saison machten dem 33-Jährigen bisher aber weniger die lädierten Beine zu schaffen, als vielmehr ein hartnäckiges Formtief. Daniel Hemetsberger haderte mit sich und seinen Leistungen und was noch viel schlimmer war: Er hatte keinen blassen Schimmer, warum er in den Abfahrten ständig eine Abfuhr kassierte. „Ich war wirklich ratlos. Du gibst alles und dann wirst du nur 25., das ist das Frustrierendste, was es gibt. Ich war verzweifelt.“