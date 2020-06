Kindl, oder: Totgesagte rodeln schneller

Mit dem Triumph in Norwegen hat Kindl seine Saisonziele schon übertroffen. Eigentlich wollte er sich nur in den Top sechs etablieren, inzwischen ist er mehrmals auf das Stockerl gerodelt und so auch ein Medaillenanwärter bei der WM in Sigulda (14./15.2.). "Ich glaube, dass ich aus meinen Möglichkeiten das Beste heraushole."

Und Kindls körperliche Möglichkeiten sind – im Vergleich zur Konkurrenz – beschränkt. Seine geringe Körpergröße von nicht einmal 1,70 Metern ist vor allem beim Start ein Handicap, größere Rodler mit längeren Armen und besseren Hebeln holen sich auf den ersten Metern wertvolle Hundertstelsekunden, wenn nicht sogar Zehntel heraus. "Mir ist klar, dass ich nie der schnellste Starter sein werde", weiß Kindl, "andererseits heißt unser Sport auch nicht Starten, sondern immer noch Rodeln."

Und das, die hohe Kunst des Kunstbahnrodelns, beherrscht der 26-Jährige wie kaum ein anderer. Im Wissen um die Defizite beim Start hat sich Kindl – notgedrungen – eine perfekte Fahrtechnik angeeignet. Sein Gefühl für den Schlitten und die Ideallinie kommt ihm vor allem bei schweren Bahnen zugute. Und kaum einer nimmt auf der Rodel so eine tiefe, windschlüpfrige Position ein, wie der Natterer. "Den Kopf hebe ich nur in die Höhe, wenn’s wirklich nicht anders geht."