Keine Herren-Abfahrt in Garmisch

Die Abfahrer müssen auf ihre Generalprobe für die WM in Åre verzichten. Die Abfahrt in Garmisch musste abgesagt werden, nachdem es in der Nacht im Werdenfelserland heftig geschneit hatte. Schon in der Früh war der Start nach unten verlegt worden, schließlich erfolgte die Absage.

Die österreichischen Speedreisen reisen bereits heute nach Schweden weiter, wo am Dienstag das erste Abfahrtstraining auf dem Programm steht. Das österreichische Team steht so gut wie fest: Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt sind fix, auch Otmar Striedinger darf nach seinem dritten Platz in Kitzbühel auf einen Einsatz hoffen.

Am Sonntag findet in Garmisch noch ein Riesentorlauf statt.