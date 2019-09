Katharina Liensberger bangt um den Weltcupauftakt

Würde der Ski-Weltcup bereits am kommenden Wochenende starten, Katharina Liensberger wäre wohl nur Zuseherin. Denn es erscheint im Moment schwer vorstellbar, dass sie in so kurzer Zeit ihre Vertragsprobleme aus der Welt schaffen kann. Verfahren, wie die Situation gerade ist.

Der Hintergrund: Katharina Liensberger besitzt aktuell noch keinen Skischuh-Ausrüstervertrag mit einem offiziellen Partner aus dem Austria Ski Pool. In diesem Pool, der 2021 sein 50-jähriges Bestehen feiert, finden sich an die 40 Unternehmen aus dem Wintersportbereich, vom Skistock bis hin zum Skiwachs. Ein ÖSV-Läufer darf nur auf Material aus diesem Austria Ski Pool zurückgreifen.