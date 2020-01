KAC im Play-off, Salzburg in der Champions League

Am Freitag sind zwei weitere Entscheidungen in der Erste Bank Liga gefallen. Eine Runde vor dem Ende ist Salzburg nach 3:0-Sieg bei Fehervar nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen. Vor dem letzten Spiel des Grunddurchgangs am Sonntag gegen Villach haben die Salzburger sieben Punkte Vorsprung auf die Capitals, die sich dem KAC 1:3 geschlagen geben mussten. Damit sicherten sich die Klagenfurter den dritten Fixplatz in der Platzierungsrunde der Top fünf und somit auch ein Play-off-Ticket. Vom Vierten ( Bozen) bis zum Siebenten ( Znaim) ist noch alles möglich.

Auch Villach (6.) hat noch Chancen. Bei den Kärntner kam es beim 4:2-Erfolg in Innsbruck zu einem seltenen Tormann-Tor. VSV-Goalie Brendon Maxwell traf in der vorletzten Minute zum Endstand, nachdem Innsbrucks Tormann Scott Darling für einen weiteren Feldspieler vom Eis gegangen war. Maxwell ist erst der fünfte Goalie, der in Österreich ein Tor erzielt. Seine Vorgänger: 1991 Gus Morschauser (VSV), 2006 Andrew Verner (KAC), 2010 – Jaako Suomalainen ( Innsbruck), 2014 Adam Munro ( Innsbruck), 2016 Thomas Höneckl (VSV).