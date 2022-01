Jung-Papa Beat Feuz gewinnt die zweite Abfahrt in Kitzbühel

Nachdem es in der ersten Abfahrt am Freitag und im Slalom am Samstag für das ÖSV-Team zu keinem Podestplatz gereicht hatte, fand die Siegerehrung am Sonntag mit österreichischer Beteiligung statt. Daniel Hemetsberger bejubelte als Dritter den ersten Podestplatz in seiner Weltcupkarriere.

Der Oberösterreicher war mit Startnummer 1 der Testpilot, bestätigte bei seiner Fahrt aber seine aufsteigende Form. In Bormio und in Wengen war Hemetsberger bereits Vierter geworden, bei der prestigeträchtigsten Abfahrt der Welt gelang dem 30-Jährigen der Sprung auf das Stockerl. Das Olympiaticket ist dem Mann vom Attersee, der in seiner Karriere bereits vier Kreuzbandrisse hatte, fix.