Julian Eberhard beendet mit 35 Jahren seine Biathlon-Karriere

Biathlet Julian Eberhard hat das Ende seiner aktiven Karriere bekanntgegeben. Mit dem 35-j├Ąhrigen Salzburger tritt einer der erfolgreichsten ├ľSV-Biathleten der vergangenen Jahre von der Weltcupb├╝hne ab: Der zweifache WM-Medaillengewinner feierte in seiner Laufbahn vier Einzel-Weltcupsiege (3x Sprint, einmal Massenstart) und schaffte es insgesamt 13-mal auf das Weltcuppodest.

Sein gr├Â├čter Erfolg war die Bronzemedaille im Massenstart bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2019 im schwedischen ├ľstersund. Emotionaler H├Âhepunkt einer langen Karriere war wohl Bronze mit der ├ľSV-Staffel bei der Heim-WM 2017 in Hochfilzen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde der laufstarke Saalfeldener jeweils Vierter im Einzel- und im Staffelbewerb. Die vergangenen Winterspiele in Peking hatte der 1,96 Meter gro├če Modellathlet aufgrund eines schweren Sturzes zu Saisonbeginn in ├ľstersund verpasst.