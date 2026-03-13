Aigner-Familie räumt weiter ab: Johannes holt seine dritte Goldene

Vier Medaillen aus vier Rennen. Nach Veronika Aigner (23) hat auch Bruder Johannes im Riesentorlauf der sehbeeinträchtigten Skifahrer bei den Paralympics in Cortina wieder angeschrieben. Wie die große Schwester, die am Donnerstag ihre dritte Goldene einfuhr, jubelte auch der 20-Jährige über seinen dritten Sieg bei diesen Winterspielen.

Hinter Aigner und seinem Guide Nico Haberl sicherte sich der Italiener Giacomo Bertagnolli, der nach Durchgang eins noch in Führung gelegen hatte. Auch der hält bei bereits vier Medaillen aus vier Rennen (Einmal Gold). Aigner hatte am Ende 0,34 Sekunden Vorsprung. Platz drei ging an den Polen Michal Golas (+2,08 Sekunden). Der zweite Österreicher bei den Sehbeeinträchtigten, Michael Scharnagl belegte Rang sieben. Der 36-Jährige und Guide Lilly Sammer - die mit Veronika Aigner zu drei Medaillen gefahren war - hatten am Ende 10,27 Sekunden Rückstand auf Bronze. Österreich hält nun bei elf Medaillen, sechs davon in Gold. Für alle davon zeichnen sich die Aigner-Geschwister verantwortlich.