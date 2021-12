Jan Hörl sorgt für ersten ÖSV-Skisprungsieg seit 646 Tagen

121 Meter im ersten Versuch, 128 Meter im zweiten, in beiden Durchgängen der Beste – das ergibt den ersten Weltcupsieg in der Laufbahn von Jan Hörl, der zuvor im Weltcup erst zwei Mal in den Top Ten gelandet war. „Großartig, das war ein schwieriges Springen“, sagte der Pongauer in einer ersten Reaktion.

Dank Hörl endete für die ÖSV-Skispringer eine lange Durststrecke. Am 28. Februar 2020 hatte Stefan Kraft in Lahti für den letzten österreichischen Weltcupsieg gesorgt. Das war vor 646 Tagen. Auch beim dreifachen Weltmeister zeigt die Formkurve steil nach oben, Kraft wurde hinter Marius Lindvik (NOR) Dritter und landete zum zweiten Mal in diesem Winter auf dem Podest.