Jagd auf die Meisterschützen

Wenn Dominik Landertinger beginnt, von früher zu erzählen, dann könnte man fast meinen, der Tiroler habe bereits ähnlich viele Jahre auf dem Buckel wie der gute alte Ole Einar Björndalen (41) aus Norwegen. Dabei ist Landertinger erst 26. Aber er ist schon lange genug dabei, um feststellen zu können, dass der Biathlonsport seit seinem WM-Titel 2009 noch einmal eine enorme Wandlung vollzogen hat. Es ist in der Zwischenzeit nämlich noch schwieriger geworden, Schützenfeste zu feiern, als es ohnehin immer schon war. In den Worten von Dominik Landertinger: "Es werden heute so gut wie keine Fehler mehr geschossen."

Tatsächlich präsentierten sich die Biathleten in diesem Winter zusehends als Meisterschützen, es gab heuer bereits Wettkämpfe, bei denen fast alle Sportler in den Top 15 ohne einen einzigen Fehlschuss geblieben sind. Völlig ausgeschlossen, dass eine österreichische Biathlon-Staffel mit einer Schießleistung, die 2010 noch zu Olympiasilber gereicht hatte, nun auch bei der Weltmeisterschaft in Kontiolahti ( Finnland) Grund zum Jubeln hätte: mit einer Strafrunde und acht Nachladern geht heute der Schuss nach hinten los. "Die Dichte ist einfach brutal", weiß auch Landertinger. "Die Trauben hängen hoch."