Aussage über homosexuelle Athleten: Ski-Star Goggia sorgt für Empörung

Ein Interview in der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera brachte Ski-Star Sofia Goggia Ärger ein. Mit etwas irritierenden Aussagen über Homosexualität sorgte die 29-jährige Italienerin für Aufregung. So wurde Goggia in dem Interview etwa darauf angesprochen, ob es homosexuelle Athletinnen und Athleten im Ski-Zirkus gebe. Ihre Antwort: "Bei den Frauen schon die eine oder andere. Bei den Herren glaube ich nicht. Die müssen ja über die Streif in Kitzbühel fahren."

Mit dieser unbedachten Äußerung zog sich die Gewinnerin der Abfahrts-Kugel den Ärger vieler Fans zu. Auch aus der italienischen Politik gab es Kritik. "Laut Sofia Goggia ist ein homosexueller Mann also nicht in der Lage, eine Abfahrt zu bestreiten", reagierte etwa Ivan Gasparotto, Staatssekretär im Innenministerium.