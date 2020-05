Iraschko: "Will mich nicht verstecken müssen"

Definitiv, das ist so. Schauen Sie: Wenn ich nichts sagen würde, dann würde es ja trotzdem jeder wissen oder darüber reden. Aber hinterrücks, und dann wäre es ja sofort interessant. Durch meine Offenheit schütze ich eigentlich nur jeden. Wenn du offen bist, dann bietest du einfach keine Angriffsfläche. Ich kann ja die Zeitungen und Medien sogar verstehen.

Die Zeitungen und Medien?

Ich würde selbst ja auch nach solchen Sachen suchen. Was sind denn da oft die interessantesten Geschichten? Wer hat eine Affäre, wer mit wem, und, und, und. Aber sobald etwas heraußen ist, sobald man es weiß, wird es auf einen Schlag uninteressant. Und ganz ehrlich: So ein großes Viech bin ich nicht, dass es da um mich so ein Tamtam gibt.

Hat sich deshalb vielleicht noch nie ein schwuler Fußballer geoutet?

Als Fußballer ist es wieder eine ganz andere Geschichte.

Wieso?

Weil du in den Fußballstadien hunderttausend Fans hast, die so schon 500-mal pro Spiel irgendwas mit schwul reinschreien. Schwuler Schiri, schwule Sau – in Stadien wird schwul als Schimpfwort gebraucht. Also da würde ich es mir auch fünf Mal überlegen, ob ich mich da outen sollte.

Also ist die Zeit noch nicht reif für einen homosexuellen Fußballer?

Es funktioniert glaube ich in allen Sportarten, außer im Fußball. Stell dir nur einmal vor, du bekennst dich und spielst dann vielleicht einmal schlecht. Frage nicht, was du dann zu hören kriegst. Dann haben sie dich alle. Ich glaube, da kriegst du Selbstmordgedanken.