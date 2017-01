In 86 Sekunden entschieden die Capitals den Schlager

Das Spitzenspiel hielt, was es versprochen hatte. Red Bull Salzburg, der Zweite, bat den Tabellenführer, die Vienna Capitals, zum Eistanz und rutschte am Ende dabei aus, verlor 2:4. Die Hierarchie im heimischen Eishockey ist (vorerst) vor den Play-offs festgelegt.

Die Wiener begannen engagiert und gut, aber im Angriff nicht so effizient wie der Meister. Das war auch der Grund, warum die Salzburger recht früh durch Hughes und Thomas 2:0 in Führung gingen. Die Antwort der Wiener erfolgte dafür eindrucksvoll im Mitteldrittel, als sie aus dem 0:2 ein 4:2 machten und dabei drei Tore in nur 86 Sekunden erzielten. Sharp und Vause drehten die Partie mit Doppelpacks, beide Sharp-Treffer resultierten aus Powerplays. Es war ein Spitzenspiel auf höchstem Niveau, die Vienna Capitals wollten als Spitzenreiter ein Zeichen in Richtung der Playoffs setzen, was ihnen sehr wohl gelang.

Salzburg ließ aber auch im Schlussdrittel nicht locker und warf alles nach vorne, hatte aber großes Pech mit zwei Stangenschüssen von Sondell und Trattnig. Weil der Anschlusstreffer nicht fiel, konnten die Caps den Sieg souverän über die Zeit bringen und damit Platz eins in der Tabelle festigen.