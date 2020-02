Im Eishockey-Viertelfinale kommt es zum Schlager zwischen KAC und Linz

Am letzten Spieltag der Zwischenrunde in der Erste Bank Liga mussten noch zwei Entscheidungen fallen. Die Vienna Capitals sicherten am Samstag vor 6.500 Zuschauern im direkten Duell mit dem KAC mit einem 2:1 n.V. den dritten Rang ab und durften also nach Bozen und Salzburg ihren Gegner im Viertelfinale wählen. Die Wiener entschieden sich für Graz. Das achte und letzte Ticket für das Viertelfinale hatte sich Znaim mit einem 5:3-Sieg gegen Dornbirn gesichert.

In Salzburg feierte Alexander Rauchenwald gegen Graz eine gelungene Rückkehr 154 Tage nach seiner Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Der Nationalteamstürmer trug sich beim 4:2-Sieg mit einem Assist auch gleich in die Scorerliste ein.

Zuvor wählte Bozen den HC Znaim und die Salzburger treffen ab Mittwoch auf den Villacher SV. Somit blieb dem viertplatzierten KAC nur noch Linz übrig.

Spieltermine:

4. März, 6. März, 8. März, 10. März. Wenn nötig: 13. März, 15. März, 17. März.

Modus: Gespielt wird in Best-of-seven-Serien. Der Meister steht spätestens am 16. April fest.