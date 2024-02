Horror-Sturz im Eiskanal: Bob-Profi von eigenem Schlitten überfahren

Das Auftakttraining zum Bob-Weltcup in Altenberg am Dienstag ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Der Schweizer Pilot Michael Vogt stürzte mit seinem Viererbob kurz vor dem Ziel, sein Anschieber Sandro Michel wurde aus dem Bob geschleudert und kurz darauf vom Schlitten getroffen.

Michel war gemäß ersten Erkenntnissen aus dem Schlitten geschleudert und im Zielauslauf vom rückwärts rutschenden 210 kg schweren Vierer-Schlitten mit voller Wucht getroffen worden. Er hatte beim Sturz das Bewusstsein verloren und konnte nicht ausweichen. Michel wurde mit dem Helikopter in die Universitätsklinik Dresden geflogen und im Becken- und Oberschenkelbereich operiert, wie der Schweizer Verband Swiss-Sliding mitteilte. Das genauere Ausmaß der Verletzungen von Michel, der auch im Brustkorb verletzt wurde, sollen die weiteren Untersuchungen am Mittwoch ergeben.

Kritik an Veranstaltern

Auch der 26-jährige Vogt verbrachte die Nacht in einem lokalen Spital. Die Weltmeisterschaft, die übernächste Woche in Winterberg beginnt, dürfte damit kein Thema mehr sein. Die beiden anderen Anschieber Dominik Hufschmid und Andreas Haas kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch der deutsche Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner kam in der gleichen Streckenpassage mit seinem Viererbob zu Sturz und muss auf den Weltcup am Wochenende verzichten. Ob der Weltcupleader und Mitfavorit bei der anstehenden WM in Winterberg teilnehmen kann, ist noch offen.