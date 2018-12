Hirschers "Heimkehr": Der Ort, wo alles begonnen hat

Val d’Isère also. Wieder einmal. Sechs Mal hat Marcel Hirscher schon in dem 1600-Einwohner-Dorf an der französisch-italienischen Grenze ein Weltcuprennen gewonnen, darunter sein erstes im Dezember 2009, einen Riesenslalom. 14 Mal ist er hier auf dem Podest gestanden, was angesichts von insgesamt 15 Top-Ten-Platzierungen eine unfassbare Quote ist. Apropos unfassbar: Im Winter wird aus dem 1600-Einwohner-Dorf eine Stadt – weil es hier auch fast 34.000 Gästebetten gibt.

Die Weltrangliste liefert klare Zahlen zu Marcel Hirscher: Der siebenfache Gesamtweltcupsieger ist die Nummer eins im Slalom, die Nummer eins im Riesenslalom, die Nummer sechs in der Kombination. Und seine Beständigkeit ist es, die den zweifachen Olympiasieger Titel um Titel einheimsen lässt: 2013 hat er sich im Slalom letztmals nicht für den zweiten Lauf qualifiziert, seither ist Hirscher nur fünf Mal ausgefallen (so im vergangenen Februar bei den olympischen Winterspielen in Südkorea). Acht der letzten zehn Torläufe hat er gewonnen, dazu kommt noch ein zweiter Rang in Kitzbühel im Jänner.