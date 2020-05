Hirscher und Co. eröffnen die Kitzbühel-Woche

Das Wetter zwingt zur Improvisation. Wegen prognostiziertem Schneefall am Freitag, der die Austragung eines Speedrennens massiv gefährden würde, dürfen die Slalomfahrer die Hahnenkammwoche der alpinen Skiherren in Kitzbühel eröffnen. Sie sind nun bereits Freitag an der Reihe. Nach der Absage des Abfahrtstrainings am Mittwoch ist man für die Durchführung des Testlaufes am Donnerstag zuversichtlich.

FIS-Renndirektor Günter Hujara hatte den Notfallplan bereits Dienstagabend in der Mannschaftsführersitzung präsentiert, nur eine Nacht später war er abgesegnet. Der Klassiker der Slalom-Herren auf dem Ganslernhang wird also bereits am Freitag in Szene gehen (12.00/17.00), Super-G (10.15) und Hahnenkamm-Kombi-Slalom (15.15) wurden auf Sonntag verlegt. Die Weltcup-Abfahrt ist nach wie vor für Samstag (11.45) geplant, dafür ist aber ein Training am Donnerstag notwendig.