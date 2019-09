Hirscher-Rücktritt: Mit Gold (fast) immer auf der sicheren Seite

Mit Harti Weirather gibt ein anderer Ex-Weltmeister in der Abfahrt, der 31 Jahre vor Hirscher Ski-Österreich vor einer WM-Heimpleite in Schladming bewahrt hatte, als Vermarktungsprofi am Hahnenkamm und in der Formel 1 Gas. Obwohl Antikicker, saß er auch schon bei Real in Madrid auf der Ehrentribüne, zumal er selbst den Königlichen zu Topsponsoren verhalf.

Für Franz Klammer, den zeitlos populären Olympiasieger von Innsbruck 76, war es mit einer Modelinie kurzfristig bergab gegangen. Schnee von vorvorvorgestern. Die Klammer Foundation unterstützt u.a. den an den Rollstuhl gebundenen Ex-Rapidler Sergej Mandreko.