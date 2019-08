Neues Video: Ex-Skistar will Kurz "stärken"

Die ÖVP scheint mit ihrem Video-Wahlkampf mittlerweile auf Betriebstemperatur angekommen zu sein.

Nur wenige Tage nach der Videobotschaft von Schauspielerin Christiane Hörbiger, in der sie am Wochenende SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aggressiv attackiert und gleichzeitig ÖVP-Chef Sebastian Kurz in den Himmel gelobt hatte, verkündet nun der nächste bekannte Name seine Unterstützung für Kurz.