Hirscher nicht der einzige Abwesende in Gröden

Im Südtiroler Grödnertal, dem Schauplatz der ersten Speedrennen dieser Saison in Europa, werden minus 22 Grad erwartet. Zum 45. Mal wird auf der Saslong (ladinischer Name des 3181 Meter Langkofel-Felsens) abgefahren. Zum 45. Mal wird über die Kamel-Buckel (die in Baumwipfel-Höhe zu überspringen sind), geredet werden. Und zum 45. Mal werden ORF-Konsumenten am Samstag hören, dass es den Läufern auf der eisigen Ciaslat-Wiese die Plomben aus den Zähnen beutelt.