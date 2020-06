Hirscher nach Rampenspektakel Nummer eins

Auch zwei weitere ehemalige Gesamtweltcupsieger fehlten in Moskau: Benjamin Raich, weil er sich schon auf Crans-Montana (Drei Rennen in drei Tagen) vorbereitet; und Bode Miller, weil nach Kostelic nun auch ihm eine Operation droht.



Miller befindet sich bereits in der Klinik des amerikanischen Kniespezialisten Richard Steadman in Vail. Der Tiroler Chef des US-Ski-Teams, Patrick Riml, durfte sich dennoch freuen: Julia Mancuso gewann das Finale des Moskauer Damen-Bewerbs gegen Michael Kirchgasser. Für Kirchgasser machte sich ihr Starttraining in Form eines 20.000-Schweizer-Franken-Schecks bezahlt.



Marlies Schild, deren Erstrundensieg über Tessa Worley ( Frankreich) von der Jury zunächst angezweifelt worden war, scheiterte im Viertelfinale an Maria Höfl-Riesch. Die Deutsche musste mit Skiern von US-Markenkollege Ted Ligety starten, nachdem vier Paar ihrer Geräte beim Transport aus Sotschi verloren gegangen waren. Nicht die einzige Panne von Moskau.