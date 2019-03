Hirscher: "Man findet viele Headlines. Sucht euch eine aus"

"Das ist Teil der Rechnung, die ich zu zahlen habe"

Die Tage in Soldeu mit den Rängen sechs im Riesentorlauf und 14 im Slalom hätten die Entscheidungsfindung nicht beeinflusst. "Man kann es auslegen, wie man will. Man kann sagen, jetzt wird es Zeit, dass ich aufhöre, weil jetzt merkt man, wie sie mich herbrennen, die Jungen. Auf der anderen Seite kann man sagen, daraus schöpft Hirscher neue Motivation. Man findet viele Headlines. Sucht euch eine aus."

Die Saison war lang und die Erkrankung zum ungünstigen Zeitpunkt rund um die WM raubte viel Energie. "Das hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. Normal bleibst im Bett, wenn es keine WM ist. Wenn du mit so einer Grippe da drüber gehst, kostet das sehr viel Kraft und Substanz. Das ist Teil der Rechnung, die ich zu zahlen habe. Solange das keine größere ist, ist das völlig okay", meinte der 30-Jährige.

In mehreren der vielen Kugelzeremonien am Sonntag nach den letzten zwei Saisonrennen von Damen und Herren war Hirscher auf dem Bild zu sehen, er hielt das große Kristall für den Gesamtweltcup in die Höhe, das kleine für die Slalomwertung sowie hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn des Nationencups und der Herrenwertung für Österreich. Als Wertungssieger für den Riesentorlauf war er bereits am Samstag ausgezeichnet worden.