Hirscher bei RTL-Finale in Åre zur Halbzeit vorne

Wie immer am Limit: Marcel Hirscher liegt nach dem ersten Durchgang des Herren-Riesentorlaufs beim Weltcup-Finale im schwedischen Åre einmal mehr in Führung - hat aber Glück, es überhaupt in die Wertung geschafft zu haben. Nach einem Schlag im Mittelteil lag Hirscher schon im Schnee, blieb nur mit Mühe im Kurs - und rettete am Ende doch einen souveränen Vorsprung ins Ziel.

Auf Rang zwei liegt etwas überraschend nicht der große Rivale Henrik Kristoffersen, sondern der Franzose Victor Muffat-Jeandet mit 0,50 Sekunden Rückstand. Weitere 0,09 Sekunden dahinter folgt dann Kristoffersen. Der einzige andere Österreicher im Feld, Manuel Feller, beendete den ersten Lauf mit 1,66 Sekunden Rückstand als Zehnter. Der zweite Durchgang folgt um 12.30 Uhr. Mit einem Sieg könnte Hirscher die Saisonbestmarke von 13 Siegen, die sich Hermann Maier und Ingemar Stenmark teilen, einstellen.