Herren-RTL in Méribel: Odermatt siegt, ÖSV-Ass Brennsteiner Vierter

Brennsteiner überzeugt erneut

Dass er ein Experte für das Finish der Saison ist, unterstrich einmal mehr der Salzburger Stefan Brennsteiner: Der Riesenslalom-Spezialist aus Niedernsill, der schon am vergangenen Wochenende in Kranjska Gora aufgezeigt hatte, landete sechs Tage nach Platz zwei in Slowenien auf dem vierten Rang (+0,74).

„Ich habe ein paar Faktoren gefunden, warum es am Saisonende so bergauf gegangen ist, cool, dass mir das gelungen ist“, sagte der 30-Jährige. Kleine Fehler führten dazu, dass es für Brennsteiner nicht aufs Podest reichte. Den Sieger analysierte er so: „Marco fährt extrem konstant, und er hält den Schwung sehr kurz und doch wieder geschmeidig, dadurch kann er eine sehr freche Linie fahren und dadurch hat er auch wieder so einen Grip. Er ist schon richtig gut.“

Gemischte Gefühle beschlichen hingegen die übrigen Österreicher. Patrick Feurstein kam zunächst mit 1,80 Sekunden Rückstand auf Halbzeit-Platz 20. „Es war ein saudummer Fehler, der einfach nicht passieren darf“, sagte der Vorarlberger. Im Finale drehte der Mellauer dann aber mächtig auf und kam mit zweitbester Laufzeit noch auf Platz sieben (+1,16). „Das war einfach das, was ich mir vorgenommen hatte, und das ist aufgegangen“, sagte der Bregenzerwälder. „Vor der Saison war ich irgendwo, ich wollte mich in diesem Winter in den Top 30 etablieren – und das hab’ ich geschafft.“

Marco Schwarz war in beiden Durchgängen zwar ordentlich unterwegs, bremste sich aber jeweils mit Fehlern im unteren Teil und landete letztlich auf Platz zehn (+1,44), Manuel Feller rutschte bereits im ersten Lauf nach zu viel Innenlage auf dem Skischuh aus und verlor 2,12 Sekunden (Platz 22). „Der Fehler im Steilhang war katastrophal“, sagte der Fieberbrunner, der sich am Ende mit Platz 16 begnügen musste (+1,96). Sein Tiroler Landsmann Raphael Haaser hatte es bereits am Morgen zu eilig und flog nach 13 Sekunden aus dem Kurs.

Am Sonntag fahren die Männer den letzten Slalom der Saison (10.30/13.30 Uhr).