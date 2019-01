Ski-Herren-Chef Puelacher: "Qualität statt Quantität"

Es sind bis zum Saisonhöhepunkt zwar noch elf Bewerbe ausständig, doch schon jetzt zeichnet sich die österreichische Mannschaft in groben Zügen ab. Mit dem Quartett Max Franz, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Hannes Reichelt in den Speeddisziplinen. Und mit Marcel Hirscher, Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz im Slalom, die alle in dieser Saison bereits auf dem Podest standen.

Ganz anders gestaltet sich aktuell die Situation im Riesentorlauf. Bis zum Klassiker an diesem Samstag in Adelboden (10.30 bzw 13.30 Uhr live in ORFeins), dem vorletzten Riesentorlauf vor der WM in Schweden, haben sich nur der dreifache Saisonsieger Hirscher und sein Atomic-Markenkollege Feller empfehlen können. „Dahinter haben wir im Moment leider eine Lücke“, stellte zuletzt auch ÖSV-Sportchef Hans Pum fest.

Zwar darf Österreich in dieser Disziplin dank Titelverteidiger Marcel Hirscher wie im Slalom fünf Starter stellen, doch das heißt noch lange nicht, dass deshalb in Åre auch ausgewiesene Riesentorlauf-Spezialisten zum Zug kommen müssen. Durchaus denkbar, dass etwa Marco Schwarz oder ein Abfahrer starten. Puelacher: „Jeder hat noch die Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen.“