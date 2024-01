Star-Auflauf in Flachau: Wer Hermann Maiers Charity-Rennen gewann

Ex-Skistar Marco Büchel und die Rennfahrerin Corinna Kamper haben sich den Sieg beim prominent besetzten Charity-Skirennen in Flachau gesichert. Das Duo gewann die gut besuchte "Star Challenge" um Gastgeber Hermann Maier. Der Siegerscheck in Höhe von 15.000 Euro wurde je zur Hälfte an "Zuki - Zukunft für Kinder" und "Wings for Life" zur Verfügung gestellt. Der Event ging als Weltcup-Prolog vor dem Nachtslalom der Frauen am Dienstag (18.00/20.45, ORF 1) in Szene.

