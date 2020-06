Heinz Kuttin: "Ich halte nichts von Superlativen"

Einer seiner Springer liegt in der Tournee-Gesamtwertung vorne ( Stefan Kraft), ein anderer führt den Gesamtweltcup an ( Michael Hayböck), und mit gleich vier Athleten in den Top sieben hat seine Mannschaft bisher die Lufthoheit bei der Tournee.

Man könnte also verstehen, wenn Heinz Kuttin dieser Tage auf Wolke sieben schweben würde. Doch Überheblichkeit ist dem Trainer der österreichischen Skispringer ("man muss verstehen, dass man nicht jeden Tag einen guten Tag haben kann") genauso fremd wie Eitelkeit. Bei Pressekonferenzen überlässt der Kärntner, der nach dem Olympiawinter Alexander Pointner abgelöst hatte, gerne einmal seinen Assistenten den Vortritt, während er im Hintergrund die Fäden zieht. "Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und sachlich an die Arbeit heranzugehen", sagt Kuttin. Zur Tournee-Halbzeit spricht der Doppelweltmeister von 1991 über ...

... die Senkrechtstarter Stefan Kraft und Michael Hayböck

"Es ist immer noch so, dass wir die Oberhand haben und die Gegner uns schlagen müssen. Wir können frei agieren. Die beiden sind im Moment sehr gut drauf, Hayböck ist unglaublich konstant, und Kraft kommt inzwischen in die gleichen Regionen. Sie verarbeiten auch den Rummel gut, aber ich kann nicht in die Leute hineinschauen."

... seine Rolle als Cheftrainer